광주 광산구 ‘행복뉴딜 온택트 시민대화’ 유튜브 생중계

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구(구청장 김삼호)는 오는 20일 오후 4시 ‘광산형 행복뉴딜 온택트(On-Tact) 시민 대화’를 유튜브 채널로 생중계한다고 17일 밝혔다.

‘광산형 행복뉴딜’은 정부의 ‘한국판 뉴딜 종합계획’과 연계해 광산구가 마련한 지역주도형 뉴딜정책이다.

광산구는 민선7기 2년의 성과인 ‘안전 광산’ 토대 위에 매력·활력·품격 부문 뉴딜로 구정 목표인 ‘내 삶이 행복한 광산’을 구축한다는 목표를 설정했다.

구체적으로 3개 부문 아래에 3300억 원 규모로 8대 분야 26개 핵심사업을 추진한다는 방침이다.

김삼호 광산구청장은, 손주은 아나운서의 진행으로 김준하 광주과학기술원 교수와 대담 형식으로 광산구의 계획을 40분 동안 시민 눈높이에 맞춰 편안하게 풀어낼 예정이다.

코로나19 확산 방지를 위해 온라인 연결 방식인 온택트로 진행되고, 시민과는 실시간 댓글로 소통한다. 행사 당일 광산구 공식 유튜브 채널에 접속하면 누구나 이번 시민대화에 참여할 수 있다.

김 청장은 “시민과 함께 만들어가는 광산형 행복뉴딜을 위해 허심탄회한 대화를 나누는 자리를 만들었다”며 “많은 시민들이 참여해 다양한 의견을 나누며 지역주도형 뉴딜 정책의 모범을 광산구에서 선도해 나가자”고 말했다.

