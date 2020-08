사랑제일교회 확진자 하루만에 116명 늘어…총 315명(종합)

[아시아경제 장세희 기자]서울 성북구 사랑제일교회 관련 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 16일 하루 동안 전국에서 116명이 신규로 발생했다. 관련 확진자는 총 315명이 됐다. 이 중 서울 발생 환자는 신규가 58명, 누계가 209명이다.

서울시는 지금까지 이 교회 교인과 방문자 등 1207명의 검체를 채취했다. 최초 확진자를 제외하고 양성 208명, 음성 624명이 나왔다. 나머지는 검사 결과가 아직 나오지 않은 상태다.

서울시는 사랑제일교회 검사 대상자 4066명 중 3437명의 소재를 확인했으며, 이 중 서울 거주자인 1971명에게 코로나 검사와 자가격리 조치를 안내했다. 나머지 지역 거주자들은 각 자치단체가 관리하고 있다.

시는 주소지가 누락된 669명을 전수조사해 이 중 119명에게 연락을 취하는 데 성공했다. 나머지 550명에 대해서는 경찰청과 협조해 직접 방문을 통해 검사와 자가격리를 촉구할 예정이다.

시는 전날 사랑제일교회 현장방문을 통해 지난 7일부터 13일까지 기간의 방문자 수기명부를 확보했다. 또 지난 1일부터 6일까지에 대한 자료는 추가 제출을 촉구했다고 설명했다. 기간이 오래돼 부정확한 교인 명단은 연락이 가능한 자료로 보완을 요청해 교회 측 확답을 받았으며, 검사 미이행시 강제검사를 실시하겠다고 통보한 상태라고 덧붙였다.

서울시에 따르면 17일 0시 기준으로 서울의 전체 신규확진자는 24시간만에 90명 늘어나 2077명이 됐다. 서울의 하루 신규확진자 90명은 전날 발표된 146명에 이어 역대 두번째로 많은 수치다.

한편 서울의 신규확진자 90명 중 경기 용인시 우리제일교회 관련이 4명, 양천구 되새김교회 관련이 3명이어서 사랑제일교회 58명과 합하면 교회 관련이 65명으로, 72%를 차지했다.

