여름 '뷰티상품', 中企 홈쇼핑서 특집전

홈앤쇼핑, 쿨썸머뷰티 특집전 진행

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 뷰티상품 방송 '쿨썸머뷰티' 특집전을 진행한다고 17일 밝혔다. 이날부터 23일까지 진행되는 쿨썸머뷰티 특집전에서는 긴 장마 뒤 시작된 더위와 바캉스 시즌을 맞아 홈앤쇼핑 대표 뷰티상품을 실속 있는 구성과 가격으로 선보인다. 또한 특집전 기간 중 TV홈쇼핑에 편성된 뷰티상품의 방송별 구매고객 100명을 추첨해 경품도 증정한다.

이번 특집전 기간 중에는 마스크팩, 립스틱, 쿠션, 염모제, 샴푸 등 다양한 카테고리의 19개 뷰티상품이 편성됐다. 18일 오전 11시 35분에는 '컨시크 쿠션'을 최다용량 특별구성으로 선보인다. 이어 22일 오후 8시 30분에는 '조성아 클렌저·물분크림'을 특집으로 방송하고 23일 오후 7시 25분에는 홈앤쇼핑 매출 1등 쿠션 '철벽녀 쿠션'을 한정판 특별구성으로 판매한다.

홈앤쇼핑 관계자는 "더워진 날씨와 방학, 바캉스 시즌에 맞춰 다양한 뷰티상품을 선보이고 있다"며 "평소 고객들에게 인기 있는 상품을 특별구성과 경품 혜택을 더해 실속 있는 쇼핑을 할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr