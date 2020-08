행안부·경찰청·손보, 'T맵'과 함께 어린이 보호구역 안전운전 캠페인

[아시아경제 이관주 기자] 행정안전부와 경찰청·손해보험협회는 SK텔레콤 'T맵'과 함께 이달 18일부터 31일까지 '어린이 보호구역 안전운전 캠페인'을 실시한다.

이번 캠페인은 '어린이 보호구역, 함께 지켜요!'를 슬로건으로 캠페인 이벤트에 응모한 후 해당 기간 어린이 보호구역 내에서 제한속도 위반을 하지 않은 참여자 가운데 3000명을 추첨해 1만원권 주유권을 경품으로 지급한다.

또 사람(보행자) 중심의 교통안전 문화 정착을 위해 경찰청에서 추진 중인 캠페인 슬로건 '사람이 보이면 일단 멈춤!'을 주제로 음성 안내 및 캠페인 페이지 내 슬로건 홍보도 이뤄진다.

자세한 내용은 T맵 모바일 앱 운전습관 캠페인 페이지에서 확인할 수 있다.

캠페인의 공동주관 기관인 행안부와 경찰청, 손보협회와 T맵 캠페인 관계자들은 “이번 캠페인을 계기로 어린이 보호구역에서 만큼은 제한속도를 준수하고, 보행자의 안전을 우선하는 교통안전 문화가 정착되기를 바란다”며 “앞으로도 어린이, 보행자 등 교통약자의 사고 예방 및 감축을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr