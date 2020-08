'미우새' 김보성·이훈, 남성 호르몬 검사 결과 공개…이훈 둘째 아들 공개 "농구하는 중"

[아시아경제 김정호 기자] '미운 우리 새끼' 김보성과 이훈이 남성 호르몬 수치 검사 결과가 공개됐다.

16일 오후 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 비뇨기과를 찾은 이상민 김보성 이훈의 모습이 공개됐다.

이날 이상민은 두 사람에게 "아이 낳을 수 있을 만큼 건강한 정자가 있는지 궁금하다. 처음 검사받았을 때 최악이었다"며 "보성 형님과 훈이는 결혼해서 애도 있으니까 수치 의미 없지 않나"라고 말문을 열었다.

이에 김보성은 "내가 예전에 말야, 일반 사람의 2배의 정자 수치가 나왔다"며 "골밀도 검사도 했는데 현대 의학이 담을 수 없는 수치가 나왔다"고 말했다. 스튜디오에 있던 모벤져스는 "말도 안돼"라고 반응했고, 김보성은 "내심 기대 해보는데 지금 55세이기도 하다"며 내심 걱정하는 모습을 보였다.

아울러 이상민은 "박수홍이 6.98이 나왔다. 평균이 4정도 된다고 하더라"며 "(신)동엽이 형 호르몬이 7이라 하더라. 엄청 높은 거다. 아들들 중 최고 기록은 종국이다. 9.24"라고 알려줬다.

나아가 이상민은 김보성에게 "형님이 저번에 소변 파워가 세서 소변 보다가 온몸에 다 튀었다고 하지 않았나"라고 되물었다. 이에 김보성은 "그래서 내가 피하면서 눴지"라고 재치있게 말해 웃음을 안겼다.

이후 검사 결과가 공개됐다. 이훈은 3.81이 나왔다. 의사는 "많이 높진 않다"고 말했고, 이훈은 충격을 받았다. 이상민은 "박수홍이 형보다 낮다"고 말했고, 이훈은 "근육 다 의미 없는데?"라며 안타까워했다.

이상민은 "내적으로 많이 다쳐있나보다"라며 걱정했다. 이훈은 "제일 문제는 스트레스"라며 "제일 재밌는 게 보성이 형과 내기할 때다. 나머지는 심장 떨리는 일이 없다"고 밝혔다.

김보성은 6.13이 나왔다. 이에 그는 "의리!"를 외치며 기뻐했다. 이상민은 "전립선이 우리보다 좋대요"라며 감탄했다. 이훈도 "형님 나이에 진짜 대단하다"고 거들었고, 의사는 "타고난 것도 있다"고 말했다. 이에 김보성은 "제자신과의 의리!"를 외치며 극도로 기쁜 마음을 드러냈다.

두달 전 이상민의 수치는 2.51이었다. 3 미만, 정상 범위에 못 미쳤던 수치였지만 이날 3.57이 나왔다. 이상민은 기뻐하며 "많이 노력했다. 마음에 드는 분이 나타났을 때 다가갈 수 있는 사람이 되자는 마음으로 노력한다"고 털어놨다.

이후 이훈은 이상민, 김보성과 함꼐 식사를 하던 중 자신의 아들을 식당으로 불렀다. 이훈은 둘 째 아들 이정을 소개하며 "여기 옆에서 학교를 다니고 있는데, 저녁 먹는다 그래서 오라 그랬다"라고 밝혔다.

스튜디오에 있던 서장훈은 이훈 아들에 대해 "지금 농구를 하고 있다"라고 말해 궁금증을 자아냈다. 이훈은 아들에 대해 "애가 둘째인데 중2병이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

그러나 이상민은 남성 호르몬 수치가 낮게 나온 이훈을 놀리며 "최근에 아빠가 잔소리가 심해졌니"라고 이정에게 물어봤다.

옆에 있던 김보성도 역시 "성격도 예민해졌지?"라고 맞장구를 쳤다.

식사를 하는 도중 이훈은 "이상하게 아버지랑 아들은 어떤 그 못 넘는 벽이 있는 거 같아"라며 "형님이랑 나는 아버지 입장에서 친해지려고 하는데 애들은 그거 싫어한다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.

한편, 미운우리새끼는 매주 일요일 오후 9시5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr