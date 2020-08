[아시아경제 박선미 기자] 롯데관광개발 롯데관광개발 032350 | 코스피 증권정보 현재가 18,900 전일대비 50 등락률 -0.26% 거래량 1,124,891 전일가 18,950 2020.08.14 15:30 장마감 close 이 상장적격성 실질심사 사유 발생으로 오는 18일부터 주식 매매가 정지된다.

16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국거래소는 롯데관광개발에 대해 "분기 매출액 5억원 미만 사실을 공시함에 따라 기업심사위원회 심의대상에 해당되는지 여부를 결정할 예정"이라고 밝혔다.

롯데관광개발은 올해 2분기 매출이 3억원에 그쳤다. 유가증권시장 상장 규정에 따르면 코스피 상장사는 분기별 매출액이 5억원 미만일 경우 실질심사 사유가 발생한다. 이에따라 롯데관광개발의 주식 거래는 오는 18일부터 정지된다.

롯데관광개발은 오는 9월 7일 심의대상으로 결정될 경우 매매거래 정지가 계속되고 심의대상 제외로 결정될 경우 매매거래 정지가 해제된다.

