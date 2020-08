외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 팔고 아모레퍼시픽 사고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매도세를 지속했다. 매도 규모는 1조원대로 늘어났다.

16일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 10일부터까지 14일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조829억원을 순매도했다. 코스피시장에서 9484억원을, 코스닥시장에서는 1345억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 196,500 전일대비 9,000 등락률 +4.80% 거래량 795,049 전일가 187,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 이었다. 외국인은 지난 주 아모레퍼시픽을 1033억원 순매수했다. 뒤이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 4,000 등락률 -1.30% 거래량 1,037,943 전일가 308,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 을 969억원 사들였다. 이밖에 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 39,800 전일대비 1,700 등락률 -4.10% 거래량 2,859,261 전일가 41,500 2020.08.14 15:30 장마감 close (894억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 800,000 전일대비 20,000 등락률 -2.44% 거래량 216,375 전일가 820,000 2020.08.14 15:30 장마감 close (708억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 88,700 전일대비 1,700 등락률 +1.95% 거래량 1,669,303 전일가 87,000 2020.08.14 15:30 장마감 close (566억원), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 221,400 전일대비 52,300 등락률 -19.11% 거래량 6,180,014 전일가 273,700 2020.08.14 15:30 장마감 close (542억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,565,000 전일대비 5,000 등락률 +0.32% 거래량 26,191 전일가 1,560,000 2020.08.14 15:30 장마감 close (541억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 32,700 전일대비 1,100 등락률 -3.25% 거래량 2,294,223 전일가 33,800 2020.08.14 15:30 장마감 close (475억원), 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 429,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 48,893 전일가 429,000 2020.08.14 15:30 장마감 close (429억원), KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 25,350 전일대비 150 등락률 -0.59% 거래량 1,163,616 전일가 25,500 2020.08.14 15:30 장마감 close (322억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 700,000 전일대비 37,000 등락률 -5.02% 거래량 1,160,403 전일가 737,000 2020.08.14 15:30 장마감 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 4698억원 순매도했다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 444,000 전일대비 27,000 등락률 -5.73% 거래량 1,061,360 전일가 471,000 2020.08.14 15:30 장마감 close 를 3720억원 팔았다. 이밖에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 3,000 등락률 -1.76% 거래량 4,469,158 전일가 170,000 2020.08.14 15:30 장마감 close (3462억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 500 등락률 -0.62% 거래량 2,589,552 전일가 80,700 2020.08.14 15:30 장마감 close (1324억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 2,000 등락률 -0.65% 거래량 608,156 전일가 307,000 2020.08.14 15:30 장마감 close , 1143억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 224,000 전일대비 4,000 등락률 -1.75% 거래량 462,365 전일가 228,000 2020.08.14 15:30 장마감 close (871억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 2,000 등락률 +0.55% 거래량 825,802 전일가 360,500 2020.08.14 15:30 장마감 close (786억원), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,000 전일대비 700 등락률 -1.19% 거래량 15,672,548 전일가 58,700 2020.08.14 15:30 장마감 close (706억원), 솔브레인(457억원), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 65,300 전일대비 6,600 등락률 -9.18% 거래량 4,598,985 전일가 71,900 2020.08.14 15:30 장마감 close (455억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

개인 주도의 모멘텀 장세가 이어질 것이란 전망이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "시장의 방향을 바꿀만한 트리거가 부재한 가운데 개인투자자 주도의 모멘텀 장세가 이어질 것"이라며 "단기적으로 주가 상승 기류가 이어질 것"이라고 말했다. 김 연구원은 "다만 최근 증시에서 점차 개인들의 매수 강도가 약화되고 있는 점은 주의할 필요가 있다"면서 "서서히 성장주 내에서는 핵심만 남기고 비중을 줄여가는 과정이 필요하다"고 덧붙였다.

