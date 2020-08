울산 울주군, 알기쉬운 노동법 교육·노무 상담

19일 군청서 기업·근로자 대상 … 노동법 위반 사례 연극공연 등

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 울주군은 오는 19일 군청 1층 알프스홀과 문수홀에서‘알기 쉬운 노동법 교육’과 ‘노무 상담’을 진행한다.

알기 쉬운 노동법 교육과 노무 상담은 고용노동부의 ‘2020년 지역 노사민정 협력 활성화 지원사업’공모 선정사업으로, 사업 추진을 통해 노·사 간 소모성 분쟁을 예방하고 상호 협력 네트워크 구축을 목적으로 하고 있다.

이번 교육에는 김문표 공인노무사가 강사로 나서 노동법 위반 사례 연극 공연과 실무 중심의 노동법을 강연할 예정이다.

울주군 관계자는“알기 쉬운 노동법 교육과 노무 상담을 통해 노동법을 잘 알지 못해서 과태료가 부과되는 기업체와 피해를 받는 근로자가 없도록 하겠다”고 말했다.

울주군은 이번 교육을 시작으로 9월부터 11월까지 기업체를 대상으로 하는‘집중 컨설팅’과 근로자를 대상으로 하는‘개별 노무 상담’도 이어나갈 계획이다.

집중 컨설팅은 사전 신청한 기업체를 대상으로 노무사가 직접 사업장을 방문해 근로계약서와 취업규칙 등 작성 지원, 노동관계법 준수 여부 확인 및 개선방안 제시 등으로 진행된다. 개별 노무 상담은 군청 1층 일자리센터에서 근로자를 대상으로 임금체불과 부당해고, 산업재해, 노동관계법 관련 민원사항 등을 청취하고 상담할 예정이다.

