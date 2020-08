쌍용차, 반기보고서도 의견거절…19일부터 주식거래 재개

[아시아경제 성기호 기자] 쌍용자동차가 14분기 연속 적자를 낸 가운데 삼정회계법인이 감사인 의견을 거절했다.

쌍용차가 15일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 이같은 내용을 공시했다. 삼정회계법인은 '계속기업가정의 불확실성'을 이유로 반기 보고서에 대해 의견거절을 결정했다. 쌍용차는 지난 1분기 분기보고서도 감사의견 거절을 받았다. 쌍용차는 올해 2분기 영업손실 1171억 원을 기록하며 14분기 연속 적자를 이어가고 있다.

감사의견 거절에 쌍용차는 유가증권시장 공시규정에 따라 이날 오후 3시 19분부터 오는 19일 9시까지 공시 관련 매매거래가 정지된다.

회사 측은 "감사인의 지적사항을 적극적으로 반영해 향후 감사시 해당사항의 해소 및 적정의견을 도출할 예정"이라고 밝혔다.

쌍용차는 1분기에 이어 반기까지 의견 거절이 지속되면서 관리종목 지정 요건을 충족하게 됐다. 이 때문에 쌍용차의 경영난이 한층 가중될 것이란 전망이 나온다.

