[아시아경제 이현주 기자] 삼육보건대학교는 한국아동발달상담협회와 업무 협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 협약 내용으로는 ▲연구 인력의 교류와 정보교환 ▲현장 기술 인력에 대한 교육과 시설, 정보 및 기자재 이용 편의 제공 ▲교육프로그램 및 자격증 취득 기회 제공 등이다. 문동규 학과장은 "아동보육과 2년 과정을 졸업 한 후, 전공심화과정(3·4학년)을 공부하는 재학생들은 학문과 학업을 병행하는 현직 교사들이 주축을 이루고 있다"며 "실질적인 도움이 되는 양질의 서비스를 제공받게 되길 기대한다"고 말했다.

