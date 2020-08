[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 정부가 14일 신임 특허청장(제27대)에 김용래(52ㆍ사진) 산업통상자원부 산업혁신성장실장을 내정했다.

김 신임 특허청장은 산업·통상·에너지 관련 요직을 두루 거쳤다. 특히 산업과 통상 분야에서 잔뼈가 굵다는 평가가 나온다.

1968년생인 김 신임 특허청장은 서울 영락고를 졸업한 후 연세대 전기공학과, 영국 리즈대(경영학 박사)에서 각각 학위를 받았다.

공직에는 기술고시(26회)로 입문해 산업부에서 소재부품산업정책관과 에너지산업정책관, 통상차관보, 산업혁신성장실장 등을 지냈다.

