[프로필]이훈기 롯데지주 경영혁신실장 전무

[아시아경제 차민영 기자] 롯데그룹은 이훈기 롯데렌탈 대표이사를 롯데지주 경영혁신실장 전무에 내정했다고 13일 밝혔다.

1967년생인 이훈기 전무 내정자는 1990년 롯데그룹 기획조정실과 호석 연구소에서 근무를 시작했다. 1998년부터 2010년까지는 호석 신규사업팀과 전략경영팀에서 근무했으며, 2010~2014년까지 롯데케미칼 Titan 대표이사로 재직했다. 2014~2015년에는 롯데케미칼 기획부문장을 지냈고, 2018년 롯데렌탈로 근무지를 옮긴 후 2019년부터 대표이사직을 수행해왔다.

▶1967년생 ▶서울대 화학공학과 ▶연세대 MBA ▶1990~1998년 그룹 기획조정실, 호석 연구소 ▶1998~2010년 호석 신규사업팀, 전략경영팀 ▶2010~2014년 롯데케미칼 Titan 대표이사 ▶2014~2015 롯데케미칼 기획부문장 ▶2018~2019 롯데렌탈 오토렌탈본부장,경영기획본부장 ▶2019~現 롯데렌탈 대표이사

