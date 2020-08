[아시아경제 임혜선 기자] 롯데그룹은 윤종민 롯데지주 경영전략실장(사장·사진)을 롯데인재개발원장에 내정했다고 13일 밝혔다.

윤종민 원장은 지난 1985년 롯데그룹 본부 인력관리부로 입사해 1996년 그룹본부 국제부, 롯데정책본부 인사실장을 지냈다. 2017년 롯데지주 HR혁신 실장을 역임하고 2019년부터 지주 경영전략실장으로 재직 중이다.

▶1960년생 ▶서울대 철학 ▶1985년 그룹본부 인력관리부 ▶1996년 그룹본부 국제부 ▶2003년 롯데정책본부 인사실장 ▶2017년 롯데지주 HR혁신실장 ▶2019년 롯데지주 경영전략실장

