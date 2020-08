송종욱 광주은행장, 중소기업 현장 찾아 애로사항 청취

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 13일 송종욱 은행장이 집중호우로 침수피해를 입은 중소기업의 현장을 찾아 애로사항을 청취하고, 실질적으로 필요한 금융지원을 파악했다고 밝혔다.

이날 송종욱 은행장은 광주 북구 월출동에 소재하는 정밀기계 및 금형 제조업체 DM테크와 에이치디지테크㈜(대표 임성태)를 방문해 현장의 목소리에 귀기울였다.

이번 집중호우로 기계기구와 원재료 등 침수피해를 입은 업체는 복구에 많은 시간과 자금지원이 절실한 상황이다.

이에 송종욱 은행장은 심각한 피해를 입은 공장을 둘러보고, 따뜻한 위로와 함께 필요한 금융지원 방안을 마련하기로 했다.

송종욱 은행장은 “‘코로나19’로 힘든 시기에 집중호우 피해까지 겹쳐 이중고를 겪는 지역민의 아픔에 깊이 공감하며, 피해 업체들의 빠른 복구지원을 위해 실질적인 금융지원을 실행하며 함께 어려움을 극복해 나가겠다”며 “이익 이상의 가치를 추구하는 광주·전남 대표은행으로서 어려울수록 함께 위기를 헤쳐 나가며 지역과 상생하고, 지역민과 동행하겠다”고 말했다.

