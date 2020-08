[아시아경제 이관주 기자] 정의기억연대(정의연)의 후원금 횡령·회계 부정 의혹 등을 받는 윤미향 더불어민주당 의원이 13일 검찰에 출석했다.

관계자 등에 따르면 윤 의원은 이날 오후 1시30분께 서울서부지검에 횡령 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 검찰이 정의연 관련 수사에 착수한 지 3개월 만이다.

검찰은 부실회계 처리, 안성쉼터 고가 매입 의혹, 개인계좌 후원금 모집 의혹 등 그간 제기된 정의연 관련 의혹에 대해 살펴볼 것으로 보인다.

