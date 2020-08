형사사법절차 '종이문서' 사라진다…'전자화' 착수

법무부 '형사사법절차에서의 전자문서 이용 법률' 입법 예고

[아시아경제 배경환 기자] 현행 종이문서를 기반으로 한 형사사법절차가 전자문서로 바뀐다. 수사부터 재판, 집행에 이르는 모든 절차가 전자화되고, 사건 관계인은 기관에 직접 방문하지 않고도 서류 제출 등 업무를 볼 수 있게 된다.

13일 법무부는 이 같은 내용을 담은 '형사사법절차에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률' 제정안을 마련해 입법예고했다고 밝혔다.

제정안은 종이기록의 한계로 인해 발생하는 문제점을 극복하고 형사사법 절차의 신속성과 투명성을 높이기 위해 마련됐다.

법률이 시행되면 형사사법 절차 전반의 문서 작성과 제출, 유통이 전자화된다. 사건 관계인은 기관에 출석하지 않고도 증거자료를 제출할 수 있으며 조서 등 서류 역시 전자서명 후 전자적으로 유통된다.

사건기록의 전자 열람·출력도 가능해진다. 증거기록을 한 장씩 넘기며 복사하던 기존 방식에서 벗어나 컴퓨터를 이용해 보다 편리하게 사건 기록을 출력할 수 있게 된다.

이밖에 '전자법정'도 실질적으로 구현된다. 법정 내 스크린 설비 등을 통해 전자화된 증거자료의 현출이 쉬워지고 이를 활용한 구두 변론도 활성화될 전망이다.

법무부는 "형사 사법절차에서 전자문서가 널리 사용됨에 따라 피의자의 방어권 보장이 강화되고 업무 효율이 증대될 것"이라며 "컴퓨터 이용이 어려운 피의자의 경우에도 여전히 종이문서 제출 및 출력물 교부를 선택할 수 있어 여전히 방어권 행사에 지장이 없다"고 말했다

