중랑구 행복나누리협의체와 ‘아는손주’가 드리는 특별한 행복...

중랑구 면목4동 행복나누리협의체와 ‘아는손주’ 학생봉사단 홀몸어르신 위한 생일잔치 큰 호응

[아시아경제 박종일 기자] “저희의 방문이 어르신께 이렇게 큰 기쁨일 줄 몰랐어요. 친 손주처럼 대해 주시니 제 할아버지 같고 할머니 같아요. 앞으로도 봉사활동을 자주 할 계획입니다”

자원봉사단 ‘아는손주’ 단원인 강현준 학생의 말이다.

고등학생들로 이뤄진 봉사활동 동아리 ‘아는손주’ 와 면목4동 행복나누리협의체(위원장 강금선)가 지역내 어르신들의 행복 챙기기에 적극 나섰다.

구는 면목4동 행복나누리협의체와 고등학생 ‘아는손주’ 봉사단 10명으로 구성된 생일잔치 지원팀이 매월 생활이 어려워 생신을 챙기지 못하는 어르신을 찾아뵙고 생신 선물은 물론 생신상도 차려드리는 등 어르신들을 위한 특별한 선물을 진행하고 있다고 밝혔다.

특히, 사회복지사와 방문간호사도 함께 동행해 어르신의 건강상태를 돌봄은 물론 필요 시 긴급지원, 사례관리 등의 복지서비스도 연계해 어르신들에게 큰 호응을 얻고 있다.

또 ‘사랑듬뿍 밑반찬 지원사업’도 함께 추진해 지역 내 반찬가게에서 어르신들이 희망하는 밑반찬을 제공하는 서비스도 함께 진행하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “어르신들을 위해 귀한 시간과 정성을 내 주신 면목4동 행복나누리협의체와 ‘아는손주’팀에 감사드린다”며 “앞으로도 어르신을 위한 다양한 돌봄 사업을 추진해 구민 모두가 행복한 중랑이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr