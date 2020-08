학교 밖 청소년 온·오프라인 대입 설명회 개최

각 시도마다 방식 달라

선착순 모집도 있어

서둘러 신청해야

[아시아경제 이현주 기자] 학교 밖 청소년을 대상으로 한 2021학년도 대학 입시 설명회가 개최된다.

여성가족부는 8월부터 전국 16개 시·도 학교밖청소년지원센터(꿈드림센터)에서 맞춤형 정보를 제공한다고 13일 밝혔다.

각 지역 교육청 소속 교사 위주로 강사진이 구성되며 대입 전형 주요사항, 검정고시 출신자를 위한 대학별 특별전형 및 학과 소개, 수시전형 지원 가능한 대학 등 정보가 제공된다.

설명회 방식은 온라인과 오프라인 방식을 다양화 해 진행된다. 각 지역별로 온라인 1:1 컨설팅이나 온라인 박람회 형식으로 진행되기도 하고 부산·인천·광주 등은 오프라인 설명회 및 1:1 컨설팅을 진행할 계획이다. 경기도는 실시간 온라인 방송으로도 제공할 예정이다. 일부 프로그램의 경우 선착순으로 진행되므로 서둘러 신청해야 한다.

강릉원주대, 서울과학기술대, 차의과학대, 한림대학교 등은 내년도 입시에 학교생활기록부 대신 '청소년생활기록부'를 시범적으로 도입해 신입생을 뽑을 예정이다.

