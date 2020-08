고리원자력본부, 반납한 급여로 이웃에 생필품 선물

‘코로나19 극복’ 급여 반납분 2차 기부

지역아동센터에 식료품 1200만원 쾌척

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력㈜ 고리원자력본부는 코로나19 극복을 위한 2차 임직원 급여 반납분을 지역 사회에 기부했다고 12일 밝혔다.

고리본부 임직원이 반납한 임금은 1200여만원이었다. 이 돈으로 쌀, 김치, 라면 등 식료품을 구매해 11일 오후 부산시 기장군 장안읍 고리스포츠문화센터 광장에서 기장군 지역아동센터 10곳에 전량 기부했다.

고리본부는 코로나19 확산에 따른 국가적 위기상황을 함께 극복하고 공공기관의 사회적 책임을 다하기 위해 지난 4월부터 본부 임직원의 급여 일부를 자발적으로 모았다. 이번 기부는 지난 4월 임금반납분 기부(5470만원)에 이어 두 번째다.

이신선 고리원자력본부장은 “코로나19로 어려운 시기에 우리 아이들이 더 나은 환경에서 생활할 수 있기를 바라며 직원들의 마음을 모았다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr