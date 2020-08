[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도는 전국 12개 지역본부와 계열사 임직원 502명이 참여하는 ‘생명 나눔 헌혈’ 행사에 동참했다고 12일 밝혔다. 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산과 수해 등 자연재해로 헌혈자가 급격히 떨어진 상황에서 생명 나눔을 실천한다는 취지로 진행됐다. 한국철도 대전 사옥에서 본사 직원들이 발열체크 및 마스크 착용 등 감염증 수칙을 준수하며 헌혈에 동참하고 있다. 한국철도 제공

