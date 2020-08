주택금융공사, 사회취약층 선정해 주택 개·보수 사업 지원

‘HF 드림하우스’ 사업 통해 취약계층 주거환경 개선과 일자리 창출 지원

[아시아경제 박선미 기자] 한국주택금융공사(HF)는 사단법인 주거복지연대와 2020년 ‘HF 드림하우스’ 협약을 맺었다고 11일 밝혔다.

주택금융공사는 200가구의 사회취약 계층을 선정해 연말까지 도배·장판, LED 전등 교체 등 주택 개·보수 사업을 지원할 계획이다. 특히, 이번 지원에는 최근 폭우 피해를 입은 취약계층의 가구도 포함된다.

또 이번 드림하우스 개·보수 공사를 위해 미숙련 건축기능공 130명을 고용해 현장 근로기회를 제공함으로써 사회적 일자리를 창출하고, 전문인력으로 성장할 수 있는 발판도 제공할 계획이다.

이정환 주택금융공사 사장은 “앞으로도 취약계층의 주거환경을 개선하고, 사회적 일자리를 꾸준히 창출해 공공기관의 사회적 책임을 적극 이행하겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr