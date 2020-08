경주시, 성덕대왕신종 재현한 '신라대종' 타종 개방

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시는 12일부터 '에밀레종'으로도 불리는 성덕대왕신종을 재현한 신라대종을 시민과 관광객이 직접 타종할 수 있는 프로그램을 운영한다고 11일 밝혔다.

희망자는 경주시청 홈페이지에서 사전 신청한 뒤 매일 낮 12시부터 오후 5시 사이 매시 정각마다 한 팀당 최대 3번의 종을 칠 수가 있다.

신라대종은 국보 제29호인 성덕대왕신종을 현대적 기술로 3년에 걸쳐 그대로 재현된 종이다. 지난 2016년에 완성된 이후 3·1절 기념, 제야의 종 행사 등에 사용돼 왔다.

신라대종은 성덕대왕신종의 정신과 가치를 재현하기 위해 철저한 고증을 바탕으로 높이 3.66m, 평균 두께 20.3㎝, 무게 20.17톤 규모로 주조됐다. '모양은 큰 산이 솟은 듯하고 소리는 마치 용이 우는 듯하다'는 성덕대왕신종의 종명 표현대로 맥놀이와 파형은 신종과 거의 일치한다는 게 경주시의 설명이다.

성덕대왕신종은 신라 성덕대왕의 공적을 기리기 위해 경덕왕 때부터 만들기 시작해 혜공왕 7년(771년)에 완성됐다. 1200여 년동안 서라벌에서 울려 퍼졌으나, 지난 2003년 개천절 기념행사에서 마지막으로 타종된 뒤 현재는 국립경주박물관에 자리하고 있다.

주낙영 경주시장은 "경주를 찾는 관광객들이 신라대종 타종 체험을 통해 신라 문화를 집대성한 최고의 걸작 성덕대왕신종의 숨결을 느낄 수 있는 경험을 하시길 바란다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr