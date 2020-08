음식점 특화거리도 '골목형상점가'…마케팅 지원

12일부터 시행령

온누리상품권 취급

[아시아경제 김대섭 기자] 지방자치단체가 2000㎡ 이내에 업종과 관계없이 소상공인이 30개 이상 밀집한 구역을 '골목형상점가'로 지정할 수 있게 됐다. 기존에 상점가로 인정받지 못한 구역도 골목형상점가 제도를 활용해 정부와 지자체의 각종 지원을 받게 됐다.

중소벤처기업부는 12일부터 '전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 시행령'이 시행된다고 밝혔다. 이번 시행령의 주된 내용은 골목형상점가 제도 시행을 위해 전통시장법에서 위임한 골목형상점가의 점포 밀집 기준 마련이다.

이번 시행령 내용을 살펴보면, 골목형상점가의 점포 밀집 기준을 기존 상점가와 동일한 수준인 2000㎡ 이내 면적에 점포 30개 이상으로 정하는 한편 지자체가 지역 여건과 점포 특성 등을 고려해 정하도록 했다. 중기부 장관과 협의해 별도 기준을 정하는 경우, 그 기준에 따르도록 했으며 지역 특색에 맞는 골목형상점가를 정할 수 있도록 했다.

골목형상점가의 점포 밀집 기준 이외에도 전통시장 안전 점검결과의 공개범위를 ▲시장 명칭 및 소재지 ▲점검일자 ▲점검기관 ▲주요 지적사항 등 점검결과로 정했다. 소상공인시장진흥공단이 운영하는 화재안전점검 관련 전산시스템 및 홈페이지에 공개하도록 했다.

온누리상품권 가맹점이 준수사항을 위반한 경우 위반 횟수에 따라 1년~3년간 이 법에 따른 지원을 중단할 수 있도록 했다. 온누리상품권 가맹점이 취소된 경우 취소 횟수에 따라 3개월~1년간 가맹점으로 재등록을 할 수 없도록 하는 근거도 마련됐다.

중기부에 따르면 전통시장법 제2조에 따른 전통시장, 유통산업발전법 제2조에 따른 상점가는 전통시장법에 따라 홍보·마케팅 지원, 주차장 건립, 온누리상품권 취급 등의 지원을 받을 수 있다. 상점가는 구역 내 영업점포의 도·소매업 비중이 50% 이상인 요건을 충족해야 하는 것으로 해석·운영되고 있다.

지난 2월 지자체가 업종과 관계없이 소상공인이 대통령령으로 정하는 수준 이상 밀집한 구역을 조례를 통해 골목형상점가로 정할 수 있도록 하고 전통시장·상점가에 준하는 수준의 지원을 받을 수 있도록 하는 전통시장법이 개정·공포된 바 있다.

이상천 중기부 전통시장육성과 과장은 "음식점 밀집구역 등 기존에 상점가로 인정받지 못한 구역도 골목형상점가 제도를 활용하면 홍보·마케팅 지원, 온누리상품권 취급 등 정부와 지자체의 각종 지원을 받을 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr