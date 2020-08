[아시아경제 이현주 기자] 인덕대학교 캠퍼스타운 사업단이 창업자 발굴을 위해 'I·CULTURE·DU 콘텐츠 크리에이터 창업 경진대회' 참가자를 모집한다고 11일 밝혔다. 신청기간은 내달 9일까지로 ▲1인 미디어 콘텐츠 ▲영상콘텐츠(방송, 애니메이션, 기타 영상매체) ▲스마트콘텐츠(모바일, 게임, 웹, 웹툰, 캐릭터디자인 등) ▲융합형콘텐츠(콘텐츠 장르간 융합) 등 총 4개 분야를 중심으로 모집한다. 콘텐츠와 관련된 사업에 의지가 있는 예비창업자, 1년 이내의 초기 창업자, 서울지역 거주자(팀 단위 신청 시 최소 1인 서울소재 거주)라면 누구나 참여 가능하다. 단, 타 캠퍼스타운 사업을 통해 이미 지원을 받은 자는 제외된다. 자세한 사항은 인덕대 홈페이지 공지사항 또는 창업지원 통합포털 'K-스타트업'에서 확인이 가능하다.

