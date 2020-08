[속보]남원 등 전북 3곳 호우주의보…익산 등 6곳 호우주의보 유지

속보[아시아경제 김가연 기자] 기상청은 10일 오후 10시를 기점으로 남원·순창·임실에 호우주의보를 발효한다고 밝혔다.

호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상 예상될 때 발효된다. 우산을 써도 무릎 아래가 다 젖을 정도다.

한편 익산·군산·정읍·김제·고창·부안에는 이미 호우주의보가 내려진 상태다.

