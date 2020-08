[아시아경제 오주연 기자] 네오위즈는 ㈜네오위즈플레이스튜디오, ㈜네오위즈에이블스튜디오, ㈜네오위즈아이엔에스를 흡수합병한다고 10일 공시했다. 회사 측은 합병목적에 대해 "사업 역량 통합, 운영을 통한 미래 포트폴리오 강화"라고 전했다.

