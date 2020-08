[아시아경제 이민지 기자] 디이엔티 디이엔티 079810 | 코스닥 증권정보 현재가 9,140 전일대비 1,510 등락률 +19.79% 거래량 3,459,549 전일가 7,630 2020.08.10 14:45 장중(20분지연) close 는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 720,000 전일대비 26,000 등락률 -3.49% 거래량 906,393 전일가 746,000 2020.08.10 14:45 장중(20분지연) close 자회사(LG Chem Nanjing Energy Solution Co.,Ltd)에 2차전지 제조장비를 공급하는 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 계약금액은 81억7789만원으로 이는 최근매출액 대비 27.56%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr