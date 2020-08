웅진그룹, '키즈스토어' 추진…200억 유치

놀이의발견 신규사업

[아시아경제 김대섭 기자] 웅진그룹은 계열사인 웅진씽크빅에서 분사한 놀이의발견이 '키즈 스토어' 등 신규 사업을 추진한다고 10일 밝혔다.

이번 신규 사업은 키즈 스토어와 라이브 클래스 등으로 기획했다. 지난 5월 웅진씽크빅으로부터 분사된 놀이의발견에서 론칭한다. 키즈 스토어에서는 아이들의 놀이거리, 취미용품 등을 애플리케이션을 통해 편리하게 구매할 수 있다. 라이브 클래스는 집에서 아이들과 놀 수 있게 만든 '놀이 수업 라이브 방송'이다.

웅진그룹은 키즈 스토어와 라이브 클래스를 연계해 시너지 효과를 창출할 계획이다. 키즈 시장과 연관된 스타트업에 대한 인수합병(M&A)도 검토할 계획이다. 브랜드 300여개가 참여하고 제품 2000종을 최저 가격으로 구매할 수 있게 만든 '온라인 베이비 앤 키즈 페어'도 준비 중이다.

놀이의발견은 전국의 다양한 놀이, 체험 학습, 창작 활동 프로그램은 물론 전시회나 키즈 카페, 테마파크 등을 연결해주는 플랫폼 서비스를 운영하고 있다. 회원 50만명, 누적 거래액 110억원 규모다. 우리-큐 기업재무안정 사모투자합자회사로부터 200억원의 투자도 유치했다. 사업 론칭 1년 5개월 만에 투자유치 후 기업가치 600억원을 인정받았다는 게 회사의 설명이다.

윤새봄 놀이의발견 대표는 "이번 투자유치를 통해 시너지를 창출할 수 있는 다양한 신규 사업과 스타트업 인수합병을 추진할 계획이며 키즈 시장을 대표하는 기업으로 만들어 가겠다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr