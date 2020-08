전주시, 미취업 청년 재도약 응원…심리치유·자존감 회복 지원

오는 21일까지 ‘청년쉼표, 프로젝트’ 참여자 65명 모집

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시가 코로나19와 경기침체 등으로 취업난이 가중되고 있는 가운데 미취업 청년들의 심리 치유와 자존감 회복을 지원한다.

10일 시는 오는 21일까지 전주지역 미취업 청년들을 대상으로 심리 상담과 경제적 지원을 통해 재도약을 응원하는 ‘제11기 청년쉼표, 프로젝트’ 참여자 65명을 모집한다고 밝혔다.

‘청년쉼표, 프로젝트’ 참여자에게는 전문 심리상담기관의 심리검사와 심층상담 및 힐링캠프와 사후 심리검사, 청년쉼표 에세이를 통해 참여 전후의 심리적 변화를 스스로 확인해 보면서 재도전과 도약을 준비할 수 있도록 돕는다.

또한, 3개월 동안 매월 50만 원씩 총 150만 원의 활동비가 지원돼 취업준비 및 구직활동 비용, 생활비로 고민하는 청년들의 경제적 어려움도 덜어주게 된다.

신청자격은 현재 전주시에 주민등록이 되어 있는 만18~39세 미취업 청년으로, 가구 소득이 기준중위소득 150% 이하이면서 최종학력 졸업·중퇴 후 2년이 경과한 청년이다.

단, 재학생, 휴학생, 고용보험 가입자, 실업급여 수급자, 취업성공패키지나 내일채움공제 등 정부지원사업 참여자는 제외된다.

시는 신청자를 대상으로 서류심사와 심층인터뷰 등을 거쳐 최종 참가대상자를 내달 9일까지 확정하고 올해 마지막 사업을 진행할 계획이다.

이에 앞서 시는 지난 2017년 12월 제1기 청년쉼표 프로젝트를 시작으로 제10기까지 추진했으며, 올해 7~10기 238명을 포함한 총 600여 명의 청년이 참여했다.

청년쉼표 프로젝트에 참여한 청년 A씨는 “몇 달을 집안에서 아무도 만나지 않은 채 살아왔던 나를 집 밖으로 꺼내주었고, 활력을 불어넣어 보다 나은 모습으로 이끌어줬다”고 에세이를 통해 소감을 밝혔다.

또 다른 청년 B씨는 “용기를 잃고 삶의 희망이 식어가는 많은 청년들에게 새롭게 꿈을 향한 날갯짓을 할 수 있도록 소중한 동기부여가 됐다”고 전했다.

전주시 관계자는 “삶에 대한 무게로 힘겨워하는 지역 청년들이 청년쉼표 프로젝트를 통해 희망의 재도약을 이루길 바란다”면서 “청년들이 체감할 수 있는 정책을 추진하고 보다 혜택을 확대할 수 있도록 노력할 것이다”고 말했다.

한편, 신청자격 및 사업 일정에 대한 기타 자세한 사항은 전주시 홈페이지를 통해 공고문을 확인하면 된다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr