[아시아경제 김지희 기자] 혼다코리아는 이번 집중호우로 인한 피해 복구와 이재민 지원을 위해 대한적십자사를 통해 성금 1억원을 기탁했다고 10일 밝혔다.

이번에 전달되는 성금은 집중호우 피해가 심각한 수해 지역의 침수가구와 시설 복구, 긴급 대피한 이재민들에 대한 구호물품과 임시 대피소 지원, 심리 상담, 수해복구 현장 급식 지원 등에 활용될 예정이다.

이지홍 혼다코리아 대표이사는 “이례적인 집중호우로 인해 전국적으로 많은 피해가 발생해 안타깝다. 더 이상의 수해가 발생하지 않길 바란다”며 “갑작스러운 수해 피해를 입은 지역이 신속하게 복구돼 이재민들이 하루 빨리 일상으로 돌아갈 수 있길 바란다"고 말했다.

