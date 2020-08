버거킹, 올데이킹 리뉴얼 및 신제품 ‘칠리새우게’ 출시

[아시아경제 이선애 기자] 버거킹이 대표 가성비 메뉴인 ‘올데이킹’을 리뉴얼하고 ‘칠리새우게’ 신제품을 출시한다고 10일 밝혔다.

올데이킹은 '하루 종일 킹처럼 즐겨라'는 슬로건 아래 시간 한정 없이 버거킹의 인기 세트 메뉴를 합리적인 가격대에 즐길 수 있는 프로모션이다. 4900원에 판매되는 ‘사딸라 올데이킹’과 5900원에 더블패티로 더욱 푸짐하게 즐길 수 있는 ‘더블올데이킹’ 두 가지 옵션으로 구성됐다.

새롭게 단장한 올데이킹은 총 7개의 메뉴로 선택의 폭을 넓혔다. ‘더블올데이킹’ 메뉴은 신제품 ‘칠리새우게’와 함께 불고기 몬스터, 더블 해쉬 불고기 세트로 리뉴얼됐다. ‘칠리새우게’는 더블올데이킹에서만 맛볼 수 있는 ‘리얼 씨푸드 버거’로 붉은 대게살로 만든 크랩 케이크와 입안에서 톡톡 튀는 통새우로 해산물의 풍미를 높였으며, 매콤함과 달콤함을 모두 갖춘 칠리소스로 감칠맛까지 더했다.

‘사딸라 올데이킹’ 메뉴 또한 통새우와퍼주니어, 콰트로치즈와퍼주니어, 불고기롱치킨, 더블롱킹 세트로 리뉴얼됐다.

버거킹 브랜드 커뮤니케이션 담당자는 “시간 제약 없이 버거킹만의 프리미엄한 맛을 합리적인 가격대에 즐길 수 있는 올데이킹을 향한 큰 성원에 보답하고자 리뉴얼을 통해 메뉴 선택의 폭을 더욱 넓혔다”며 “앞으로도 최상의 맛과 만족감을 선사하기 위해 언제나 소비자들의 니즈에 귀기울이겠다”고 전했다.

칠리새우게 그리고 올데이킹은 일부 특수 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 만나볼 수 있으며 딜리버리 서비스에서는 제외된다.

