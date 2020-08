락앤락, 10일 ‘쇼핑라이브’서 특가 할인전

[아시아경제 문혜원 기자] 락앤락은 10일 오후 8시부터 1시간 동안 네이버의 자체 라이브 커머스 플랫폼 ‘쇼핑라이브’를 통해 라이브 방송을 진행한다고 9일 밝혔다.

방송에서는 라이브 방송의 주 시청자인 2030세대를 겨냥해 삶의 질을 높여줄 소형가전과 실용적인 밀폐용기, 쿡웨어 등을 선별해 특별 할인가로 판매한다. 홈쇼핑에서 활발히 활동 중인 개그맨 염경환이 출연해 재치 있는 입담으로 라이브 쇼핑만의 신선한 재미를 더할 예정이다.

먼저 출시하자마자 큰 인기를 끌고 있는 락앤락의 신제품 소형가전 ‘진공쌀통 10kg’을 최저판매가 6만9000원에 만나볼 수 있다. 자동 진공 기술과 우수한 밀폐력을 갖춰 쌀을 오래도록 신선하게 보관해주는 전용 제품으로, 덥고 습한 여름철에 안성맞춤이다. 아담한 10kg의 용량에 세련된 디자인까지 갖춰 주방에 두고 사용하기에 유용하다.

트렌디한 디자인으로 2030세대로부터 인기를 얻고 있는 제니퍼룸의 ‘마카롱 밥솥’도 온라인 최저가로 판매한다. 1인 가구에게 적합한 미니 전기밥솥으로, 실용적이고 가벼워 최근 캠핑 아이템으로도 눈길을 끌고 있다. 냉장고 보관부터 테이블세팅까지 한번에 가능한 밀폐용기 ‘비스프리 온더테이블’ 세트는 50% 할인가에 구매할 수 있으며, 열보존율이 우수한 ‘통주물 엣지 시리즈’도 40% 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.

락앤락은 10일부터 12일까지 사흘간 락앤락의 네이버 공식 스마트스토어에서 ‘브랜드세일’을 진행한다. 식품보관용기부터 음료용기, 쿡웨어, 소형가전 등 락앤락의 전 카테고리 품목을 최대 60% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

