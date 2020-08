[속보] 고양 교회발 감염, 어린이집 원생·가족→지역 공동체로 확산

속보[아시아경제 허미담 기자] 경기 고양시 풍동 반석교회에서 발생한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 어린이집과 원생을 거쳐 원생의 가족과 그 지인, 지역 자치 공동체로까지 확산하고 있다.

9일 경기 고양시에 따르면 이날 오전 7시 60대 여성 A씨(고양시 116번)가 코로나19 확진 판정을 받았다. A씨는 자원봉사센터 매니저로, 지난 6일 주민자치위원인 60대 B씨(고양시 108번 확진자)와 접촉한 것으로 파악됐다.

B씨는 집단 감염이 발생한 풍동 시립 숲속 아이 어린이집에 다니는 3세 원아(고양시 105번)의 외할머니다. 이어 B씨가 속한 풍산동 주민자치회 다른 위원인 50대 남성(고양시 114번)도 확진 판정을 받았다.

또 A씨가 지난 6일 도시관리공사 2층에서 매니저 간담회를 하고, 식당에서 점심을 먹은 사실이 파악돼 추가 검사를 할 예정이다. 이에 따라 반석교회 관련 확진자는 총 23명으로 늘었다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr