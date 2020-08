獨 코로나19 이후 회복세 뚜렷…6월 산업생산 전월比 8.9% ↑

[아시아경제 권재희 기자] 독일 경제가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 타격을 입은 후 회복세를 나타냈다.

7일(현지시간) 독일 연방 통계청에 따르면 독일의 지난 6월 산업생산은 전달 대비 계절조정 기준 8.9% 증가했다. 지난 5월(7.4%)과 비교해 호조세가 확산됐다. 그러나 전년 동월 대비해서는 11.7% 감소했다.

산업생산은 코로나19가 유행하기 시작한 지난 3월은 9.2%, 4월에는 17.9% 감소했다.

6월 산업생산 세부적으로는 제조업이 전월대비 11.1% 늘었다. 제조업 내에서는 자동차 생산이 전달 대비 54.7% 증가했다. 소비재 생산은 7.3%, 건설업 생산은 1.4% 늘었다.

아울러 지난 6월 독일 수출은 계절조정 기준 전월 대비 14.9% 증가했다. 수입도 7% 늘었다.

다만 수출은 전년 동월 대비 9.4% 감소했다.

독일의 6월 무역수지는 145억유로(약 20조원)의 흑자를 기록했다.

