[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남도의회 한옥문(양산1,미래통합당) 건설소방위원회 위원장은 양산 북부천 하천정비사업 예산으로 도비 3억원을 확보했다고 7일 밝혔다.

양산 북부천은 통수단면 부족으로 집중호우 시에는 하천이 범람해 저지대 농경지 침수가 상습적으로 발생하는 등 지역주민들의 생명과 안전을 위협하고 있다.

한옥문 도의원은 북부천의 재해예방기능 강화를 위해 하천 폭을 확장하고 제방 및 호안 정비에 필요한 사업비 3억원을 경남도 제3회 추경에서 확보했다.

북부천 하천정비사업은 올해 설계용역, 보상 및 공사에 착수하고, 내년 6월까지 사업을 완료할 계획이다.

한옥문 도의원은 “코로나 사태로 인해 방역예산 위주로 추경이 편성돼 예산확보에 다소 어려움이 있었지만, 지역주민의 안전 확보를 위한 주민숙원사업이 해결돼 기쁘다”고 말했다.

