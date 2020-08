[포토]김선갑 광진구청장, 긴급재난지원금 물품 구매 '착한 기부'

전통시장 방문해 긴급재난지원금으로 물품 구매 어려운 이웃들 위해 ‘광진푸드뱅크마켓’에 구매 물품 기부 ...김 구청장 지난 3월~7월 4개월 월급 반납 및 업무추진비 50%반납

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 정부로부터 받은 긴급재난지원금으로 지역 내 전통시장에서 물품을 구입, 취약계층에게 기부했다.

김 구청장은 6일 면곡 골목시장을 방문해 밀가루 등 기부하기 위한 물품을 구입, 상인들과 소통의 시간을 가졌다.

이 자리에서 김 구청장은 코로나19로 침체된 골목상권의 어려움과 지역경제 활성화에 대한 의견을 청취했다.

이에 앞서 중곡제일, 자양, 영동교, 노룬산, 화양제일, 능동로 등 지역 내 전통시장을 찾아 기부할 물품을 구매했다.

이 날 김 구청장은 직접 광진푸드뱅크마켓을 찾아 어려운 이웃들에게 전해달라며 구매한 제품을 모두 기부했다.

푸드뱅크마켓은 사회적 취약계층을 대상으로 기업 및 단체 주민에게 후원받은 식료품, 의류 등 생활물품을 무상으로 지원하는 곳이다.

김 구청장은 지난 3월 코로나19 확산에 따른 고통을 분담하기 위해 4~7월 4개월간 급여 30%와 업무추진비 50%를 반납한 바 있다.

반납된 급여는 광진복지재단에 기부돼 코로나19로 인해 어려운 분들과 방역물품을 구매하는 데 쓰였으며, 업무추진비는 코로나19 관련 비상근무 추진에 따른 방역·예방 관련 근무자 및 봉사자들의 노고를 격려하기 위해 사용됐다.

김선갑 구청장은 “어려움 상황 속에서도 구민들의 적극적이고 성숙한 시민의식으로 우리 구 확진자는 서울시 자치구 중 가장 적은 수를 유지하고 있다”며 “주민들에게 감사한 마음을 전하고 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 주민들에게 조금이나마 힘이 되길 바라는 마음으로 이번 기부에 나서게 됐다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr