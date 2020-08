[아시아경제 오주연 기자] 시큐브 시큐브 131090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,880 전일대비 10 등락률 +0.53% 거래량 566,781 전일가 1,870 2020.08.07 14:06 장중(20분지연) close 는 다중 인증 알고리즘을 기반으로 한 수기서명 인증 방법 및 장치에 관한 특허권을 취득했다고 7일 공시했다. 회사 측은 "보안·인증·핀테크 솔루션 및 서비스에 적용할 것"이라고 전했다.

