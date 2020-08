[아시아경제 오현길 기자] 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,695 전일대비 5 등락률 +0.30% 거래량 263,248 전일가 1,690 2020.08.07 13:42 장중(20분지연) close 은 상반기 당기순이익 633억원을 기록 전년 동기 대비 58.8% 성장했다고 7일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 1조1098억원, 영업이익 900억원을 기록했다.

장기보장성 보험이 지난해보다 15.4% 성장했으며 손해율도 지난해 상반기 91.6%에서 올 상반기 87.8%로 개선됐다.

롯데손보 관계자는 "하반기에도 내실경영과 더불어 사업비 효율화를 통해 이익 증가 추세가 지속 될 것"이라며 "연초 가이던스 공시를 통해 밝힌 실적 예상치인 매출액 2조1577억원, 영업이익 1135억원 대비 영업이익 79.3%의 수준을 달성했다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr