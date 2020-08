[속보] 방역당국 "카페 대기자들 1~2m 간격 유지 …단체손님은 예약해야"

속보[아시아경제 한승곤 기자] 앞으로 카페 이용자는 주문할 때, 음료를 마시기 전과 후 마스크를 착용하고, 대기자들은 1~2m 간격 유지하며 단체 손님은 예약을 통해서만 카페를 이용할 수 있다.

중앙재난안전대책본부는 7일 보건복지부 중앙사고수습본부로부터 이 같은 내용을 담은 '카페 방역수칙 마련 및 관리방안'을 보고받았다.

