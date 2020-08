대학병원 찾은 박능후 "전공의 집단휴진 매우 유감"

[아시아경제 조현의 기자] 박능후 보건복지부 장관은 7일 전국의 전공의들이 의과대학 정원 학대에 반발해 집단휴진에 돌입한 것에 대해 "국민 생명과 직결되는 응급실, 중환자실 등 필수진료 분야도 포함됐다는 점에서 매우 유감스럽고 안타깝게 생각한다"고 밝혔다.

박 장관은 이날 서울 신촌세브란스병원을 찾아 진료 차질에 대한 우려를 표명하면서 이같이 말했다.

그는 "오늘 진료가 차질 없이 실행돼 중증·응급환자에게 억울한 피해가 생기지 않도록 해달라"며 "복지부도 관리전담반을 운영해 수련병원의 필수진료 상황을 파악하고 협조하도록 하겠다"고 했다.

박 장관은 "국민과 의료계, 정부가 힘을 합해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 슬기롭게 극복하고 있듯이 의료계와 소통을 통해 의료현장의 문제를 함께 해결해 나가겠다"고 강조했다.

