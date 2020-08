군산시 인구정책사업 점검…평균 집행률 68% ‘순조’

5개 분야 16개 부서 59개 사업

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 군산시가 하반기 인구정책을 성공적으로 추진키 위해 상반기 중점사업 점검에 나섰다.

7일 시는 ‘2020년 인구정책 중점추진사업’에 대한 각 부서별 상반기 추진현황을 점검하고 미진한 분야 등에 대한 해결방안 등을 논의했다고 밝혔다.

인구정책 중점추진사업은 ▲결혼·임신·출산분야 ▲양육·보육분야 ▲노인복지분야 ▲일자리 분야 ▲정주여건개선분야 등 총 5개 분야로 16개 부서, 59개 사업으로 이뤄졌다.

주요 점검항목은 사업별 상반기 추진실적 및 예산 집행현황, 사업추진 중 문제점 및 개선사항 등을 토대로 부서방문을 통한 면담 및 서면으로 진행됐다.

점검 결과 코로나19 장기 여파로 사업추진에 어려움이 있었던 것으로 파악됐지만 59개 사업 모두 예산대비 집행률이 평균 68%로 높은 수준을 보였다.

또한, 코로나19로 인한 대면활동 제약 등에 따라 소규모 프로그램으로 진행하고 책자, 전단지 등을 배부하며 언론 홍보 등을 적극적으로 활용하는 등 부서별로 유연하게 사업을 추진한 것으로 파악됐다.

고대성 기획예산과장은 “상반기 코로나19 장기 여파로 인한 어려움 속에서도 각 부서별로 사업추진이 원활하게 이루어진 것 같다”면서 “하반기에도 지속적인 모니터링을 통해 사업 추진이 계획한대로 마무리 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

