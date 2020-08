홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 7일 정부서울청사 영상회의실에서 열린 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부 회의에서 비 피해 관련 자료를 보고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.