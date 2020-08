구로구, 고용유지 기업 직원 복지비(40만원) 지급

서울산업진흥원과 ‘서울사랑 고용행복 지원사업’ 펼쳐 1명당 서울사랑상품권 40만원 지원...올해 직원 늘리거나 유지한 기업 대상 … 지원규모 총 200명, 14일 오후 6시까지 인터넷 접수

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 서울산업진흥원(대표 장영승)과 함께 고용을 유지한 기업에 직원 복지비를 지원하는 ‘서울사랑 고용행복 지원사업’을 펼친다.

구로구는 코로나19라는 어려움 속에서도 상생을 위해 고용유지를 택한 기업들을 대상으로 지원책을 마련하고 있다며 그 일환으로 ‘서울사랑상품권’으로 직원 복지비를 보조해주는 ‘서울사랑 고용행복 지원사업’을 전개한다고 7일 밝혔다.

1인당 구청이 10만원, 서울산업진흥원이 30만원을 지원해 총 40만원을 서울사랑상품권으로 지급한다.

지원 대상은 상시 근로자 5인 이상 30인 미만인 구로구 소재 중소기업 중 작년에 비해 상시 근로자 수를 늘리거나 유지한 기업이다. 단, 일반유흥주점업, 기타 갬블링 및 배팅업 등 업종은 제외된다.

참여 기업이 직원들에게 서울사랑상품권을 지급하고 비용을 청구하면 구청과 서울산업진흥원이 고용유지·상품권 지급 사실 등을 확인한 뒤 구매 비용을 보조해준다.

기업은 대표자를 포함해 근로자 1명 당 40만원씩, 최대 1200만원을 지원받을 수 있다.

신청을 원하는 기업은 14일 오후 6시까지 서울산업진흥원 홈페이지를 통해 신청서, 개인정보처리동의서, 중소기업확인서 등을 제출하면 된다.

이번 지원규모는 총 200명으로 모집기간 내 지원규모의 1.5배 이상 접수될 경우 조기 마감된다. 상품권 구매 방법 등 자세한 사항은 서울산업진흥원, 구로구청 일자리지원과를 통해 확인할 수 있다.

구로구 관계자는 “‘서울사랑 고용행복 지원사업’이 기업의 고용안정과 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다”며 “해고 없는 도시 구로를 만들기 위해 다 같이 힘을 모아 주길 당부드린다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr