[아시아경제 금보령 기자] CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 18,650 전일대비 250 등락률 +1.36% 거래량 314,011 전일가 18,400 2020.08.06 15:01 장중(20분지연) close 는 각 국가별 영업 재개 허가에 따른 일시 휴업 종료 안내를 6일 공시했다.

베트남은 5월9일부터 영업을 재개해 현재 70개 극장을, 중국은 지난달 20일부터 순차적으로 영업을 재개해 104개 극장을 운영하고 있다.

터키에서는 지난달 1일 영업 재개를 허가 받았으나 콘텐츠 수급을 고려해 7일부터 순차적 영업 재개에 나설 예정이다. 인도네시아는 이번 달 하순부터 영업을 재개한다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr