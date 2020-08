[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군보건소(소장 정명희)가 여름철 건강관리에 대한 홍보 캠페인을 전개했다.

6일 함평군보건소에 따르면 지난 5일 월야전통시장에서 지역 주민들을 대상으로 여름철 건강관리 홍보 캠페인을 실시했다.

보건소 건강증진팀 관계자 10여 명이 폭염 대비 건강관리, 걷기 운동 실천, 치매선별검사, 만성질환사업 등을 안내하는 홍보 피켓을 들고 가두 행진을 벌였다.

또 마스크, 소독티슈, 칫솔세트, 장바구니 등의 개인위생물품과 생활필수품을 무료로 배부하면서 코로나19 예방수칙의 철저한 준수를 당부했다.

정명희 보건소장은 “코로나19는 물론 폭염과 장마로 인해 전염병 발생 우려가 그 어느 때보다 높은 시기다”며 “개인위생관리에 각별히 유의해 달라”고 말했다.

