산청 ‘세계전통의약 엑스포’ 청사진 준비 돌입

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 ‘2023 산청 세계전통의약 엑스포’개최를 위한 기본계획을 수립하는 등 청사진을 공개했다고 6일 밝혔다.

군은 동의보감촌 엑스포주제관에서 ‘2023 산청 세계전통의약 엑스포 기본계획 및 타당성 조사’ 연구용역 최종보고회를 개최했다고 6일 밝혔다.

이날 보고회는 지난달 중간보고회에서 제시된 다양한 의견을 반영해 엑스포 개최를 위한 비전과 목표, 행사장 조성계획, 프로그램 등 기본계획을 제안했다.

최종보고서에 따르면 ‘2023 산청 엑스포’는 ‘미래의 약속, 세계 속의 전통의약’을 주제로 2023년 9월 15일~10월 19일까지 35일간 동의보감촌과 산청IC 인근 축제광장 일원에서 개최될 예정이다.

또한 산청이 가진 동의보감촌과 지리산의 한방약초 인프라를 세계적으로 확장해 경남 전체의 한방 항노화 산업 세계화를 촉진하는 글로벌 웰니스 프로젝트로 추진할 계획이다.

군 관계자는 “보고회서 제시된 의견을 반영한 최종보고서를 바탕으로 국제행사개최 계획서를 작성할 방침”이라며 “이후 경남도와 함께 주무 부처인 보건복지부를 거쳐 기획재정부에 제출, 국제행사 승인을 받을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

현재 동의보감촌은 연간 100만여 명의 관람객이 찾는 국내 대표 항노화 웰니스 관광지로 자리 잡고 있다.

