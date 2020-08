젊어지는 롯데백화점 본점…'나이키' 국내 최상위 버전 첫선

최상위 등급 '퓨쳐 스포츠' 콘셉트

340평 규모 초대형 매장

디지털화된 인테리어에 고객 서비스 한자리

[아시아경제 차민영 기자] 롯데백화점은 오는 7일 본점 에비뉴엘 6층에 340평 규모의 초대형 나이키 매장인 '나이키 명동'을 선보인다고 6일 밝혔다.

롯데백화점은 본점 7층에 위치하던 나이키 매장을 7.5배 늘려 확장 오픈한다. 본점은 대표 점포일 뿐만 아니라 스포츠 상품군 주고객인 2030 구성비가 약 48%로 다른 점포보다 10%포인트 이상 높기 때문이다.

이번 나이키 명동은 국내 최초의 ’퓨쳐 스포츠’ 콘셉트의 매장으로 기존 ‘비콘 스토어’보다 업그레이드된 최상위 등급 매장이다. 디지털화된 인테리어와 다양한 고객 서비스를 모았다.

고객들은 ‘나이키바이유 서비스숍’ 공간에서 티셔츠에 선택한 그래픽을 넣거나 신발 등에 레이저 각인을 할 수 있다. 일대일 우먼스 스타일링 서비스도 받을 수 있다. 온라인 구매·예약 상품을 오프라인에서 픽업하는 서비스와 온라인으로 구매한 상품을 오프라인 매장에서 반품하는 이지리턴 서비스도 있다.

나이키의 모든 라인을 만나볼 수 있는 이번 매장은 여성과 키즈 라인이 한 층 보강, 매장 내 별도 조닝을 구성하고 있다. 친환경 제품인 리바이벌 콜렉션 전 라인도 만날 수 있다.

매장 오픈 기념 프로모션도 준비했다. 이달 7~20일 20만원 이상 구매 시 에코백 등 나이키 굿즈를 한정 증정하고, 기간 중 전 구매 고객에게 바운스백 프로모션으로 다음달(9월) 우먼스와 키즈 상품 구매 시 10% 할인 적용 가능한 쿠폰을 증정한다. 7~9일 사이 20만·40만원 이상 구매 시 5% 상당 롯데백화점 상품권을 제공한다.

이재옥 롯데백화점 상품본부장은 “이번 본점 나이키 매장은 롯데백화점과 나이키가 2년간 협업해 탄생한 새로운 콘셉트의 매장으로 다양한 소비자에게 차별화된 서비스, 공간의 디지털화 등 미래지향적인 매장으로 새로운 경험을 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr