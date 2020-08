금천청소년 어울림마당 ‘9010 느낌알쥐’ 라이브 방송 진행

8일 오후 4시 금천청소년센터 YouTube 채널 라이브 방송...청소년 동아리 공연 및 9010 추억 소환 이벤트 진행...11월까지 여름축제, 진로축제, 다문화축제 등 다양한 주제로 개최

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 8일 2020년 금천청소년 어울림마당 개막식 ‘세대공감축제-9010 느낌알쥐’를 시립금천청소년센터 유튜브(YouTube) 라이브 방송을 통해 온라인으로 개최한다.

구에서 주최, 시립금천청소년센터에서 주관하는 ‘금천청소년 어울림마당’은 지역 청소년들의 끼와 재능을 마음껏 발산할 수 있는 구의 대표적인 청소년 축제로 청소년 기획단이 직접 축제의 전 과정을 준비하고 추진한다.

이번 개막식은 오후 4시부터 6시까지 오케스트라, 무용, 밴드, 댄스 등 청소년 동아리 공연과 함께 ‘연간 주제 퀴즈’, ‘9010 노래 맞추기’, ‘복고 베스트 포토상’ 등 다양한 이벤트가 유튜브 생방송으로 진행된다. 다만 코로나19의 확산 방지를 위해 ‘청소년 동아리 공연’은 미리 촬영한 공연영상을 편집해 방영한다.

‘2020년 청소년 어울림마당’은 이번 개막식을 시작으로 11월까지 ‘물총축제’, ‘진로축제’, ‘다문화축제’, ‘폐막식’까지 다양한 주제로 진행될 예정이다.

유성훈 구청장은 “코로나19로 변화된 환경 속에서도 청소년들이 직접 온라인으로 어울림마당을 개최하는 것이 대견하고, 새로운 도전을 통해 이 시기를 잘 극복하길 바란다”며, “구도 청소년들이 지속적으로 안전하게 활동할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

자세한 사항은 금천구청 아동청년과 또는 시립금천청소년센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

