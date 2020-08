화순군, 치매환자 대상 ‘맞춤형 방문서비스’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 가정 내 치매 환자를 대상으로 1:1 맞춤형 방문서비스를 운영하고 있다고 5일 밝혔다.

화순군 치매안심센터는 코로나19 예방 차원으로 프로그램 운영이 중단되자 희망자에 한해 방문서비스를 제공하고 있다.

방문서비스는 치매 전문 인력이 직접 치매환자의 가정에 주 1~2회, 총 8회 방문해 다양한 활동을 제공한다.

또 콩나물 재배키트, 화분 기르기, 인지훈련을 위한 학습지 풀이, 미술치료, 소근육 운동요법 등 치매인지 기능강화와 우울감 예방, 정서 안정에 중점을 둔 활동으로 구성돼 있으며 현재 30여 명이 이용하고 있다.

치매안심센터 관계자는 “돌봄 서비스 공백을 최소화할 수 있도록 최선을 다 하겠다”며 “이외에도 어르신들이 언제든지 센터에서 검진, 상담, 치료비지원 등 서비스를 안전하게 받을 수 있도록 방역수칙을 철저히 준수하고 있으니 안심하고 이용해 달라”고 말했다.

