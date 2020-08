[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남교육청은 5일 홈페이지를 통해 내년도 공립 유치원·초등학교·?특수학교 임용후보자 선정 경쟁시험을 사전 예고했다.

선발예정 분야와 인원은 ▲유치원 교사 112명 ▲초등학교 교사 210명 ▲유치원 교사 11명 ▲초등 특수학교 교사 30명으로 총 363명이다.

유·초·특수교사 임용시험은 다음 달 9일 시행계획을 공고하며, 11월 7일 제1차 시험을 시행할 예정이다. 중등 임용후보자 선정 경쟁시험 사전예고는 12일 실시된다.

